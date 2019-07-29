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“İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır değil”

- CBI Direktör Yardımcısı Josh Hardie: - “Ekonomiyi yönetebilmek için İngiltere’nin AB ile bir anlaşma yapması zaruri" - "Eğer fırtınanın geldiğini görüyorsanız, kapınıza kum torbalarını yığarsınız. Bu fırtınanın getirdiği seli durabileceksiniz anlamına gelmez. Büyük ihtimalle mutfağı kaybedeceksiniz fakat yatak odasını kurtarabilirsiniz"

“İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır değil”
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LONDRA (AA) - Britanya Endüstri Konfederasyonu’nu (CBI), İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 31 Ekim tarihinde anlaşmasız şekilde ayrılmaya hazır olmadığını bildirdi.

CBI tarafından yayımlanan “Anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklar” başlıklı raporunda, İngiltere’de şu ana kadar olası anlaşmasız çıkışa ilişkin hazırlıkların memnuniyetle karşılanmasına rağmen ülkenin AB'den anlaşma olmaksızın ayrılmaya henüz tam olarak hazır olmadığı vurgulandı.

Raporda, “İngiltere’de şirketler, anlaşmasız ayrılık durumunda uygulayacakları acil durum planları için milyarlar harcamasına rağmen, net olmayan öneriler ve zaman çizelgesi, maliyetler ve karmaşık görünüm nedeniyle engellenmiş durumdalar.” ifadesine yer verildi.

CBI raporunda, büyük çaplı finans şirketlerinin olası anlaşmasız ayrılık için acil durum planlarını hazırladıkları, öte yandan küçük çaplı şirketlerin ise anlaşmasız ayrılık senaryosuna daha az hazırlıklı olduğu kaydedildi.

Rapora ilişkin İngiliz yayın kurumu BBC’ye konuşan CBI Direktör Yardımcısı Josh Hardie, “Ekonomiyi yönetebilmek için İngiltere’nin AB ile bir anlaşma yapması zaruri. Eğer fırtınanın geldiğini görüyorsanız, kapınıza kum torbalarını yığarsınız. Bu fırtınanın getirdiği seli durabileceksiniz anlamına gelmez. Büyük ihtimalle mutfağı kaybedeceksiniz fakat yatak odasını kurtarabilirsiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anlaşmasız AyrılıkBrexitIngiltereLondra
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