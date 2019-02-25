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İngiltere Başbakanı May'den Yemen'e 262 milyon dolarlık yardım sözü

KAHİRE (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Yemen savaşının mağdurlarına 200 milyon pound (262 milyon dolar) yardım sözü verdi.Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen "İstikrarda Yatırım" başlıklı...

İngiltere Başbakanı May'den Yemen'e 262 milyon dolarlık yardım sözü
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KAHİRE (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Yemen savaşının mağdurlarına 200 milyon pound (262 milyon dolar) yardım sözü verdi.

Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen "İstikrarda Yatırım" başlıklı AB-Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan May, Yemen krizini sona erdirmenin tek yolunun siyasi çözüme varılması olduğunu söyledi.

Siyasi çözüme varılması konusunda ciddi bir aşama katedildiğini ancak bu fırsatın iyi değerlendirilemediğini belirten May, mevcut barış anlaşmalarını kalıcı barışa dönüştürmek için Stockholm görüşmelerinin ivmesinden faydalanmak gerektiğini kaydetti.

May, Yemen'deki savaşın mağdurlarına 262 milyon dolar yardım sözü verdi.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsveçTheresa MayYemen
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