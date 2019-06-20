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İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

- İngiltere Merkez Bankası, politika faizinin beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakıldığını bildirdi

İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmediğini duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada politika faizinin beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada bankanın varlık alım hedefinin değiştirmeyerek 435 milyar sterlinde tutulduğu, faiz ve varlık alım hedefine ilişkin kararların Para Politikası Kurulu’nun oy birliği ile alındığı kaydedildi.

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, “Aşağı yönlü riskler artış gösterdi. Küresel boyutta ticaret gerilimleri yoğunlaştı. Brexit’in anlaşmasız şekilde gerçekleşmesi olasılığı arttı.” ifadelerine yer verildi.

Gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarının azaldığı belirtilen tutanaklarda, “ Brexit’e ilişkin belirsizlikler İngiltere’nin faiz oranları üzerinde aşağı yönlü ek baskı yaratıyor, sterlinin değer kaybetmesine neden oluyor.” yorumuna da yer verildi.

Tutanaklardan mayıs ayında enflasyonun bankanın hedefi olan yüzde 2,0 seviyesine gerilediği, bu yılın geri kalanında ise bu seviyenin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

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