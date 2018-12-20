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İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası’nda yapılan açıklamada para politikası faizinin beklentiyle uyumlu şekilde değiştirilmeyerek yüzde 0,75 seviyesinde bırakıldığı bildirildi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
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LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,75'te bıraktı.
İngiltere Merkez Bankası’nda yapılan açıklamada para politikası faizinin beklentiyle uyumlu şekilde değiştirilmeyerek yüzde 0,75 seviyesinde bırakıldığı bildirildi.
Ayrıca varlık alım hedefinin sabit tutularak 435 milyar sterlinde bırakıldığı kaydedildi.
Bankanın Para Politikası Kurulu (PPK) faiz ve varlık alım programı hedefini değiştirmeme kararını oy birliğiyle aldı.
Açıklamada İngiltere’nin bu yılın son çeyreğindeki büyüme tahmini yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye düşürülürken, ülkenin Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) sürecine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, “Brexit’e ilişkin belirsizlikler Para Politikası Kurulu’nun son toplantısından bu yana yoğunlaştı. Bu belirsizlikler İngiltere’nin finansal piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. İngiltere’nin finansman maliyetleri, finans dışı yüksek getirili şirket tahvilleri spredleri diğer gelişmiş ekonomilerden daha fazla ve sert şekilde yükseldi.” ifadelerine yer verildi.
İngiliz sterlininde değer kayıplarının dikkate değer şekilde arttığı belirtilirken uzun vadede İngiltere’de enflasyon beklentilerinin de yükseldiği vurgulandı.
Bankanın açıklamasında enflasyonist baskıların artış eğiliminde olduğu, işsizliğin ise yakın vadede yüzde 4,0 seviyesine gerilemesinin beklendiği belirtildi.

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