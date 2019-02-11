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İngiltere'nin Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması görüşmeleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Sultan bin Said el-Mansuri, İngiltere'nin AB'den çıkmasından sonra Körfez ülkeleriyle muhtemel bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.Dubai'de...

İngiltere'nin Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması görüşmeleri
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DUBAİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Sultan bin Said el-Mansuri, İngiltere'nin AB'den çıkmasından sonra Körfez ülkeleriyle muhtemel bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Dubai'de düzenlenen 7. Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında düzenlenen "Uluslararası Ticaret ve Geleceğe Dair Beklentiler" temalı oturumda konuşan Mansuri, İngiltere'nin AB'den çıktıktan sonra, aralarında BAE'nin de olduğu Körfez ülkeleriyle muhtemel bir serbest ticaret anlaşması için görüşmelerde bulunduğunu belirtti.
İngiltere'nin birlikten çıkmasının BAE şirketlerine ekonomik yansıması olmasını beklemediğini ifade eden Mansuri, bu şirketlerin gerçek hiç bir riskle karşılaşmadan durumun üstesinden gelmeye hazır olduğunu kaydetti.
İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.
Dubai'de dün başlayan ve 3 gün sürecek olan 7. Dünya Hükümet Zirvesi'ne 140 ülkeden 4 binden fazla kişi katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
IngiltereBrexitBAE
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