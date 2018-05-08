İngiltere'nin Türkiye ile iş hacmi Brezilya'yı 3'e katladı

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, "İngiltere, Brezilya ile yaptığı işin 3 katını Türkiye ile yapıyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gaunt, geçen yıl Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili ticaretin yüzde 20 büyüdüğünü, aynı zamanda İngiltere'den Türkiye'ye ihracatın da arttığını söyledi.

Gaunt, geçen yıl Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ihracat rakamlarının beklentilerini aştığını belirterek, "KOBİ'lerin, orta ve büyük ölçekte firmaların katılımı ve yaklaşımı oldukça önemli. Bütün veriler, bu yıl Birleşik Krallık ve Türkiye arasında ticari ilişkilerin artacağını gösteriyor." diye konuştu.

İngiltere'nin, Brezilya ile yaptığı işin 3 katını Türkiye ile yaptığını belirten Gaunt, "Diğer yandan Hindistan'dan daha fazla işi Türkiye ile yapıyoruz. İngiltere'deki birçok iş insanı bunu bilmiyor söylediğimizde şok oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Gaunt, İngiltere'de insanların Türk mallarını kaliteli bulduklarının altını çizerek, "Bizzat İngiltere'de İngiliz markası alıyorum ve etikette Türk malı yazısıyla karşılaşıyorum." açıklamasında bulundu.

Chris Gaunt, şunları kaydetti:

"2018 yılında büyük bir hedefimiz var. İkili ülkenin karşılıklı ticari ilişkilerinde oldukça iyimseriz. Hedeflerimiz sayıdan daha fazla değere bağlı. Geçen seneki hedefimizi aştık. Türkiye İngiliz firmaları için ana pazar özelliği taşıyor. Bu yüzden Türkiye'de Great Britain Business Club'u kurduk. Birleşik Krallık'taki firmalar Türkiye'de en çok inşaat, sağlık, teknoloji, otomotiv ve eğitim alanlarında Türkiye'de fırsatlar görüyor. Geçmişte Türkiye algısı Batı'ya gittiğinizde bir Orta Doğu ülkesi, Orta Doğu'ya da gittiğiniz zaman da tam aksine Batılı bir pazar olduğu yönündeydi. Bu algı artık değişti. Önceden insanlar böyle düşünüyordu. Türkiye kabiliyetlerini geliştiriyor. Türkiye birinci sınıf imalat ülkesi ve inşaat sektöründeki yeri de dünyada çok iyi bir konumda."

- "2018 yılında Birleşik Krallık şirketlerinin Türkiye'ye yatırımını teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor"

Gaunt, iki ülke arasındaki ticarette son iki yılda gözlemlenen artış sayesinde Birleşik Krallık firmalarının Türk pazarını iş yapılabilir bir yer olarak gördüğünü söyledi.

Birleşik Krallık hükümetinin de Türkiye'yi verimli bir pazar olarak gördüğünün altını çizen Gaunt, Birleşik Krallık hükümeti tarafından yürürlüğe konan özellikle IT alanında pek çok yeni girişimin söz konusu olduğunu kaydetti.

Gaunt, "Bu girişimlerin büyük bir bölümü Birleşik Krallık’ta yer alan firmaları denizaşırı ülkelerde yatırıma teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu alanda Türkiye de öncelikli pazarlar arasında yer alıyor." diye konuştu.

Great British Business Club pilot projesinin de bunu amaçladığını belirten Gaunt, "Seçilen 6 pilot ülke arasında en etkilisi Türk pazarı oldu. Türkiye'de bu proje Birleşik Krallık hükümetinin tam da istediği şekilde ilerledi ve diğer pazarlar için de bir kıstas oluşturdu." açıklamasında bulundu.

Gaunt, artık pilot olarak değil bu projeyi yeni bir girişim olarak sürdürmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında Birleşik Krallık şirketlerinin Türkiye'ye yatırımını teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Her zaman gerçekleştirdiğimiz B2B etkinliklerini de yapmayı sürdüreceğiz. Bunun, üstlendiğimiz önemli sorumluluklardan biri olduğuna inanıyoruz. Pek çok nedenden ötürü Türkiye ile ticaret zor görünse de Türk pazarının oldukça büyük bir potansiyeli ekonomiye katacağı pek çok değer bulunuyor. Türkiye hala Orta Doğu ve doğuya açılan bir kapı olarak görülüyor. Finansal düzen ve işleyiş olarak da Avrupa ile ticarette oldukça uyumlu."