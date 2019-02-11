İngiltere ticaret anlaşmalarında bazı ülkelere öncelik tanıyacak

LONDRA (AA) – İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışın ardından serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde bazı ülkelere öncelik verileceğini söyledi.

Sky News’e değerlendirmede bulunan Fox, İngiltere’nin AB üyeliği üzerinden yaklaşık 40 uluslararası ticaret anlaşmasında taraf olduğunu, üyeliğin sonlanmasıyla en kısa zamanda tüm hedef pazarlarla ticaret anlaşmalarının tamamlanmasının planladığını belirtti.

Bakan Fox, "İhtiyacımız olan ticaretin büyük çoğunluğunun devam etmesi konusunda rahatız. Eğer (pazarların) yüzde 100'ü ile anlaşma sağlayabilirsek bu harika olur. Mevzu yapabileceğimizin maksimumunu yapmakla ilgili.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin AB’den çıkışıyla serbest ticaret anlaşmalarının yapılmasında bazı ülkelere öncelik tanıyacağını belirten Bakan Fox, “İngiltere bu süreçte olağanüstü makul davranıyor. Bu ülkelerle AB üyesi olarak yapılana anlaşmaların aynısını yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiltere’de uzmanlar ve iş dünyası temsilcileri İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinde anlaşma sağlayamaması halinde ülkenin 29 Mart’tan sonra birçok pazara erişiminin kesilmesinden endişe ediyor.

Geçen hafta İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI) İngiltere’nin AB'den anlaşmasız ayrılması halinde birlik üyeliği üzerinden taraf olduğu 40 serbest ticaret anlaşmasını da kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada AB ve AB’nin ticaret anlaşması yaptığı ülkelerin tamamının küresel ekonominin yüzde 37’sini temsil ettiğinin altı çizilmişti.

İngiltere’de Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek seviyede olması ülkenin ekonomik büyüme performansını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

İngiliz ekonomisi geçen yıl, son altı yılın en düşük performansını göstererek yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta İngiltere’nin 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirdiğini duyurmuştu.