BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Brexit tarihinin 29 Mart'tan daha ileriye alınmasıyla ilgili, "İngiltere uzatma süresi talep etmedi. Bu uzatma sebepleri belirtilerek talep edilirse AB üyesi 27 ülke oy birliğiyle buna karar verebilir." dedi.

Schinas, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından AB Komisyonu günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu aşamada AB'nin Brexit konusunda yapabileceği bir şey olmadığına dikkati çeken Schinas, "İngtere'nin ne talep ettiğini duymak istiyoruz. Bir sonraki adım Londran'dan gelmeli." diye konuştu.

Brexit tarihinin ileriye alınmasıyla ilgili Schinas, "İngiltere uzatma süresi talep etmedi. Bu uzatma sebepleri belirtilerek talep edilirse kararı AB üyesi 27 ülke oy birliğiyle verebilir." ifadesini kullandı.

Schinas, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını istemediklerini ancak bu durumun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.