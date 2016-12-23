İngiltere'de 3'üncü çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi

LONDRA (AA) - İngiltere ekonomisinin bu yılın 3'üncü çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi.

İngiltere’nin Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreği için daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanan büyüme oranının yüzde 0,6’ya revize edildiği belirtildi. Yapılan revizyonlar ile yıllık GSYH yüzde 2,2 oranında kaydedildi.

Revizyona gerekçe olarak, özellikle finans sektörüne ilişkin yeni verilerin daha önce tahmin edilenden daha yüksek bir büyümeye işaret etmesinin gösterildiği belirtilen açıklamada, İngiltere’de bu yılın 3'üncü çeyreğinde tüketici talebinin de güçlü seyrettiği vurgulandı.

ONS verilerine göre, ekim ayında İngiltere’de hizmetler endeksi yüzde 0,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Ülkede hizmet sektörü, ekonominin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor.

Ülkede 3'üncü çeyrekte toplam işletme yatırımları bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,4 büyüme kaydederken, yıllık bazda ise yüzde 1,6 olan daralma beklentisinin üzerine çıkarak yüzde 2,2 azaldı.

İngiltere’de 3'üncü çeyrekte cari açık da 28,2 milyar sterlin olan beklentinin altında kalarak 25,5 milyar sterlin seviyesinde kaydedildi.