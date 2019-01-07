İngiltere’de araç satışları 2018’de azaldı

LONDRA (AA) - İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) İngiltere’de geçen yıl araç satışının 2008 yılından bu yana en sert düşüşünü kaydettiğini bildirdi.

SMMT verilerine göre, İngiltere’de geçen yıl satılan toplam araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,8 azalarak 2,36 milyona geriledi.

Böylece 2008 yılında kaydedilen yüzde 11’lik azalıştan bu yana İngiltere’de geçen yıl itibariyle araç satışlarında en sert daralma kaydedilmiş oldu.

Ülkede dizel araçlara yönelik getirilebilecek ek düzenlemeler nedeniyle dizel araçların satışı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,6 azalarak 750 bin 165’e geriledi.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes ise verilere ilişkin olarak İngiltere’de son iki yıldır araç satışlarında düşüşün görüldüğünü belirterek, “Son yıllarda iş dünyasında ve tüketici güveninde gerileme gözlemliyoruz. Özellikle yeni araç almak gibi büyük çaplı harcamalarda.” ifadelerini kullandı.

Hawes son yıllarda İngiltere’de sıkı çevreci düzenlemelere ilaveten politik ve ekonomik belirsizliklerin artmasının sektörün genelini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

İngiltere’nin geçen sene itibariyle en son satılan araç 95 bin 892 adet ile Ford Fiesta oldu. Volkswagen Golf 64 bin 829 araç ile ikinci, Vauxhall Corsa ise 52 bin 915 araç ile üçüncü sırada yer aldı.