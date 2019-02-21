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"İngiltere'de bazı alışveriş alanları hayalet kasabaya dönmek üzere"

- Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Komitesi: - "Bazı şehir merkezlerindeki alışveriş alanları hayalet kasabaya dönmek üzere. Hükümet, yerel bölge yönetimleri, perakendeciler, mülk sahipleri ve bölge sakinleri bir arada hareket etmezse tamamen kapanacaklar" - "Rekabetin daha adil hale getirilmesi için Amazon gibi online satış şirketlerine yönelik vergilerin artırılması gerekir"

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LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosunun Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Komitesi, bazı şehir merkezlerindeki alışveriş alanlarının hayalet kasabaya dönmek üzere olduğunu, hükümet, yerel yönetimler, perakendeciler, mülk sahipleri ve bölge sakinlerinin bir arada hareket etmemesi halinde bu alışveriş alanlarının tamamen kapanacağını duyurdu.

Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Komitesi'nden yapılan açıklamada, İngiltere'de tüketici alışkanlıklarının değiştiği, perakende mağazalarının online satış platformları ile mücadelede zorlandığı, rekabetin daha adil hale getirilmesi için Amazon gibi online satış şirketlerine yönelik vergilerin artırılması gerektiği kaydedildi.

İngiltere'de şehir merkezlerinde yer alan perakende mağazalarına uygulanan vergilerin azaltılması tavsiyesine yer verilen açıklamada, "Bazı şehir merkezlerindeki alışveriş alanları hayalet kasabaya dönmek üzere. Hükümet, yerel bölge yönetimleri, perakendeciler, mülk sahipleri ve bölge sakinleri bir arada hareket etmezse tamamen kapanacaklar." denildi.

Açıklamada, Komite'nin online satış yapan şirketlere, "online satış vergisi", şirketlerin paketleme ve ulaştırma süreçlerinde çevreye verdikleri zarar nedeniyle de "yeşil vergi" adı altında yeni vergilerin getirilmesi tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

İngiltere'de, dünyaca ünlü perakende zincirleri, tüketici taleplerindeki değişim, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, ithal ürün fiyatlarındaki artış, üretim ve tedarik maliyetlerinde rekabetin sürdürülememesi gibi nedenlerle zor bir dönemden geçiyor.


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AlışverişAmazonIngiltereLondraPerakende
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