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İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde 1,2'ye çekildi

- İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond: - "İngiltere'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye çekildi"

İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde 1,2'ye çekildi
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LONDRA (AA) - İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye çekildiğini bildirdi.

Hammond, İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, bahar dönemi bütçe düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 1,6’dan yüzde 1,2’ye çekildiğini belirten Hammond, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,4 seviyesinde korunduğunu bildirdi.

Hammond, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşarak ayrılacağına inandığını, bunun İngiliz ekonomisine kayda değer şekilde canlılık kazandıracağını ifade etti.

Hammond, "Gelecek haftalarda parlamentonun bunu yapacağı (anlaşmaya varacağı) konusunda eminim. Anlaşmasız ayrılık kısa ve orta vadede ciddi şekilde aksamaya neden olur. Şayet anlaşmasız ayrılık gerçekleşirse ekonomimiz uzun vadede daha az refaha sahip olur, daha küçük olur." şeklinde konuştu.


- "Brexit sürecinde artık bir çözümün bulunması gerekir"


Philip Hammond, Brexit sürecinde artık bir çözümün bulunması gerektiğini belirterek, "Bunun daha fazla bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Eğer bu durum böyle devam ederse dünyadaki duruşumuza zarar verecek." dedi.

Daha önce bütçe düzenlemeleri kapsamında açıklanan 37 milyar sterlinlik hacme sahip Ulusal Verimlilik Yatırım Fonu'nun ekonomide verimliliğin artırılmasını destekleyeceğini ifade eden Hammond, ülkenin demir yolu, kara yolu ve fiber iletişim altyapısına yatırımlarının artarak devam edeceğini kaydetti.

Hammond, İngiltere'de son dönemde artan sokak ortasında bıçaklama vakalarıyla mücadele edilebilmesi için emniyet güçlerine gelecek yıl yaklaşık 100 milyon sterlin ek katkı verileceğini bildirdi.

Hammond, İngiltere’nin kamu borcunun GSYH'ye oranının gelecek yılın sonunda yüzde 82,2’ye, 2023-2024 döneminde ise yüzde 73’e kadar düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.


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