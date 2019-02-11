İngiltere'de büyüme son altı yılın en düşük seviyesine geriledi

LONDRA (AA) - İngiliz ekonomisi geçen yıl, son altı yılın en düşük performansını göstererek yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere'de geçen yıl itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2012 yılından bu yana en düşük performansı göstererek yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydettiği bildirildi.

İngiltere'de geçen yılın son çeyreğinde GSYH yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,2 seviyesinde artış gösterdi.

Açıklamada geçen sene ekonomik büyümenin beklentini altında kalmasına gerekçe olarak fabrika üretim verilerindeki zayıflama ve otomotiv sektöründeki üretimin hız kesmesi gösterildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS GSYH Başkanı Rob Kent Smith, "Geçen yılın son üç ayında İngiliz ekonomisi otomotiv, çelik ve inşaat sektörlerinin sert şekilde daralmasıyla yavaşladı. Fakat sağlık, yönetim-danışmanlık ve bilgi teknolojileri gibi sektörler iyi durumda." ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond da büyüme verilerine ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz ekonomisinin direnç gösterdiğini savunarak, "İş dünyası netlik kazandıkça yeniden yatırım yapacaktır. Benim görüşüm Başbakanın anlaşmasının parlamentodan geçeceği yönünde. Fakat bundan yüzde 100 emin olamam. Bu yüzden acil durum planlaması yapıyoruz." şeklinde konuştu.

ONS'nin verilerine göre İngiltere'de geçen yılın aralık ayında sanayi üretimi de aylık bazda yüzde 0,1 olan artış beklentisinin altında kalarak yüzde 0,5 daraldı.

Ülkede aralık ayında sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 0,5 gerileme beklentisinin üzerine çıkarak yüzde 0,9 daraldı.