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İngiltere’de dış yatırımlarla finanse edilen proje sayısı azaldı

- Uluslararası Ticaret Departmanı Doğrudan Dış Yatırımlar 2017-2018 raporuna göre ülkeye gelen doğrudan dış yatırımlar ile finanse edilen projelerin sayısı yüzde 9 azaldı

İngiltere’de dış yatırımlarla finanse edilen proje sayısı azaldı

LONDRA (AA) – İngiltere’de doğrudan dış yatırımlarla (FDI) finanse edilen projelerin sayısının 2017-2018 döneminde yüzde yüzde 9 azaldığı belirtildi.

İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Departmanı Doğrudan Dış Yatırımlar 2017-2018 raporuna göre ülkeye gelen doğrudan dış yatırımlar ile finanse edilen projelerin sayısı 2017-2018 döneminde yüzde 9 azalarak 2 bin 72’ye geriledi.

Rapora göre İngiltere’de 2016-2017 döneminde doğrudan dış yatırımlarla finanse edilen proje sayısı 2 bin 265 seviyesindeydi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, “Avrupa Birliği referandumundan bu yana geçen iki yıl içerisinde, İngiltere rekor seviyede istihdam yarattı. İç yatırımların desteği ile yeni istihdam yaratılmasında yükseliş gördük. Avrupa için birinci yatırım destinasyonu olmayı sürdürüyoruz. Dünyada dış yatırımlar açısından üçüncü sıradayız.” ifadelerini kullandı.

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