İngiltere’de enflasyon değişmedi

LONDRA (AA) - İngiltere’de temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,6 ile bir önceki ayki seviyesini korudu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,6 ile bir önceki aydaki seviyesini korudu.

Beklenti temmuz ayında TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 2,7 artış göstermesi yönündeydi.



İngiltere’de temmuz ayında aylık bazda TÜFE sıfır olarak beklenirken 0,1 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında çıktı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydederken, aylık bazda çıktı ÜFE ise yüzde 0,1 artış gösterdi.



Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan PricewaterhouseCoopers (PwC) Kıdemli Ekonomi Danışmanı Andrew Sentance, “İngiltere’de enflasyonun yaz aylarında yüzde 2,6 seviyesinde dengelendiği görülüyor. Hala bu yılın sonunda yüzde 3 seviyesine yükselip yükselmeyeceği yönünde bir bakış mevcut. İngiltere’de enflasyonun üzerindeki küresel baskılar azalıyor.” ifadelerini kullandı.



İngiltere’nin halen batı ekonomileri içerisinde en yüksek enflasyon seviyelerinden birine sahip olduğunu vurgulayan Sentance, “Enflasyon Kuzey Amerika ve büyük Avrupa ekonomilerinde yaklaşık yüzde 0,3 - 1,8 aralığındayken, İngiltere’de yüzde 2,6 seviyesinde. Bu ülkede yaşam standartlarını ve tüketici harcamalarını etkiliyor. ” değerlendirmesinde bulundu.

