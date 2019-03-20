Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin reklam dünya
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı

İngiltere’de enflasyon yüzde 1,9 arttı

- İngiltere’de şubat ayında tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 1,8 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,9 artış kaydettiği bildirildi

İngiltere’de enflasyon yüzde 1,9 arttı
banner17

LONDRA (AA) – İngiltere’de şubat ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 1,9'luk artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,8 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,9 artış kaydetti.

Ocak ayında İngiltere’de TÜFE yıllık bazda yüzde 1,8 artış göstermişti.

Ülkede şubat ayında aylık bazda tüketici fiyat endeksi ise (TÜFE) yüzde 0,4 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,5 yükseldi.

İngiltere’de şubat ayında çekirdek TÜFE ise yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yıllık bazda yüzde 1,8 arttı.

ONS açıklamasında, İngiltere’de şubat ayında enflasyonun beklentinin üzerinde gerçekleşmesine gerekçe olarak gıda ve alkollü içeceklerin fiyatlarındaki artış gösterildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EnflasyonİngiiltereLondraOns
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5