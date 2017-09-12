İngiltere’de enflasyon yüzde 2,9’a yükseldi

LONDRA (AA) - İngiltere’de enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,9 artış kaydetti.

Bir önceki ayda TÜFE yıllık bazda yüzde 2,6 artış göstermişti.

Ağustos ayında aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,6 artış kaydetti.

ONS açıklamasında enflasyon oranındaki sert artışa temel gerekçe olarak Avrupa Birliği (AB) referandumundan bu yana İngiliz sterlininde devam eden değer kaybı gösterildi.

Ayrıca petrol ve tekstil ürünlerinin fiyatlarındaki artışın da enflasyon oranındaki artışta rol oynadığı kaydedildi.

Ağustos ayında çıktı üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,4 artış kaydetti.

ÜFE ağustos ayında yıllık bazda ise yüzde 3,1 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3,4 artış gösterdi.

Ülkede perakende fiyat endeksi ise ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,5 olan beklentiyi aşarak yüzde 0,7 arttı.

Yıllık bazda ise ağustos ayında perakende fiyat endeksi yüzde 3,7 seviyesinde olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3,9 artış kaydetti.

İngiltere’de temmuz ayında konut fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 4,8 olan beklentiyi aşarak yüzde 5,1 artış gösterdi.

Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan PricewaterhouseCoopers (PwC) Kıdemli Ekonomi Danışmanı Andrew Sentance, “Enflasyonun yüzde 3 seviyesinin biraz altında olması aslında büyük bir sürpriz değil. AB referandumundan bu yana sterlinde yaşanan değer kaybı, mağaza ve online alışverişlerdeki fiyatları etkilemeye devam ediyor. Giyim ve ayakkabı fiyatları yaklaşık yüzde 4,6 artış kaydetti. Bu son 10 yıldaki en yüksek artış.” ifadelerini kullandı.

Sterlin/dolar paritesi enflasyon verilerinin ardından 1,3282 ile son bir yılın en yüksek seviyesini gördü.