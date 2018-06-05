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İngiltere’de hizmet sektörü beklentinin üzerinde büyüdü

- IHS/Markit verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi mayıs ayında beklentinin üzerine çıkarak 54,0 seviyesine yükseldi

İngiltere’de hizmet sektörü beklentinin üzerinde büyüdü
LONDRA (AA) – İngiltere’de hizmet sektörü mayıs ayında beklentinin üzerinde büyüme gösterdi.
IHS/Markit verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi mayıs ayında 53,0 olan beklentinin üzerine çıkarak 54,0 seviyesine yükseldi.
Bir önceki ayda ülkede hizmet sektörü PMI verisi 52,8 seviyesinde gerçekleşmişti.
Piyasalarda öncü gösterge olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralma, bu seviyenin üzeri ise sektörel büyüme olarak yorumlanıyor.
Mayıs ayında hizmet sektörü PMI verisinin yükselmesine gerekçe olarak kış aylarındaki ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkileyen hava şartlarının bahar aylarında iyileşmesi gösterildi.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics Baş ekonomisti Samuel Tombs, “Mayıs ayındaki hizmet sektörü PMI verileri bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik büyümenin iyileşeceğine ilişkin beklentimizi güçlendirdi. Şu ana kadar imalat, inşaat ve hizmet PMI verileri bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3’lük bir büyümenin gerçekleşebileceğine işaret ediyor.” dedi.
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HizmetIngiltereLondraPMI
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