Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji Vikingler GE Bursa Trabzon
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

İngiltere'de hizmet sektörü beklentinin üzerinde büyüdü

- IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda bir önceki ay kaydettiği 54 seviyesinden 55,1'e yükseldi

İngiltere'de hizmet sektörü beklentinin üzerinde büyüdü

LONDRA (AA) - İngiltere’de hizmet sektörü, geçen ay, Ekim 2017'den bu yana en hızlı büyümesini kaydetti.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere’de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda bir önceki ay kaydettiği 54 seviyesinden 55,1'e yükseldi.

İngiltere'de hizmet sektörü, Ekim 2017'den bu yana en hızlı büyümesini kaydetmiş oldu.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

Beklenti, haziran ayında hizmet sektörü PMI verisinin 53,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Baş ekonomisti Chris Williamson, hizmet sektöründeki PMI verilerinin bu yılın ikinci çeyreğinde ekonominin yeniden ivme kazandığına işaret ettiğini kaydetti.

Williamson, İngiltere ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan hizmet sektöründeki canlanmanın İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) ağustos ayında faiz artışına gitmesi için zemin oluşturabileceğini belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BüyümeHizmetIngiltereLondraSektör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5