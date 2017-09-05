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İngiltere’de hizmet sektörü hız kesti

- İngiltere’de hizmet sektörü Satın Alım Yöneticileri Endeksi ağustos ayında bir önceki ayda kaydettiği 53,8 seviyesinden 53,2 seviyesine geriledi

İngiltere’de hizmet sektörü hız kesti

LONDRA (AA) - İngiltere’de hizmet sektörü Satın Alım Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında 53.2 seviyesine gerileyerek hız kesti.

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü PMI ağustos ayında bir önceki ayda kaydettiği 53,8 seviyesinden 53,2 seviyesine geriledi.

İngiltere’de ağustos ayında hizmet sektörü PMI verisi geçen yılın eylül ayından bu yana en düşük büyümeyi kaydetmiş oldu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

Veriye ilişkin olarak IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, “Hizmet sektörü PMI verisi yaz aylarında ekonomide yavaşlamanın olduğunu gösteriyor. Her ne kadar ekonomideki veriler üçüncü çeyrekte yüzde 0,3'lük bir büyümeye işaret etse de büyüme ivmesi yok oluyor.” ifadelerini kullandı.

Williamson, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin ekonomiyi baskıladığını belirterek, artan fiyat baskısı nedeniyle önümüzdeki aylarda ülkede enflasyonun yüzde 3 seviyesine çıkabileceğini söyledi.

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında bir önceki ayda kaydettiği 51,9 seviyesinden 51,1 seviyesine gerilemiş, son bir yılın en düşük büyümesini göstermişti.

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HizmetIngiltereLondra
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