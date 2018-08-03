İngiltere'de hizmet sektörü temmuzda hız kesti

LONDRA (AA) - İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi, geçen ay yavaşladı.

IHS Markit verilerine göre, haziranda 55,1 olan İngiltere’de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 53,5 seviyesine geriledi. Son PMI verisi ile hizmet sektörü, son 3 ayın en düşük büyümesini kaydetmiş oldu.

Temmuzda hizmet sektörü aktivitesine ilişkin beklenti, 54,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü "sektörel büyüme", bu seviyenin altı ise "sektörel daralma" olarak yorumlanıyor.

IHS Markit’tan yapılan açıklamada, son PMI verisinin, İngiliz ekonomisinin 3'te ikisinden fazlasını temsil eden hizmet sektörüne ilişkin hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Tim Moore, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hizmet sektörü, temmuz ayında yavaş büyüme şeridine geri çekildi. Sektörde iş aktivitesi baharın başlangıcından bu yana ilk kez büyüme ivmesini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Moore, İngiltere’de son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları ve Dünya Kupası maçlarının da sektörel büyüme üzerinde olumsuz etki yaratmış olabileceğini kaydetti.



