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İngiltere’de imalat sektörü daraldı

- IHS Market CIPS verilerine göre İngiltere’de imalat satın alım yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 48 seviyesine geriledi

İngiltere’de imalat sektörü daraldı
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LONDRA (AA) – İngiltere’de imalat sektörü haziran ayında daraldı.

IHS Market CIPS verilerine göre İngiltere’de imalat satın alım yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 48 seviyesine geriledi.

Ülkede bir önceki ayda imalat PMI verisi 49,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme olarak, bu seviyenin altı ise daralma olarak kabul ediliyor.

İngiltere’de haziran ayı verileriyle birlikte imalat PMI endeksi 2013 yılının şubat ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

IHS Market CIPS açıklamasında, “İç ve dış talep haziran ayında zayıfladı. Son üç aydır peşpeşe imalat sektöründe yeni siparişlerde azalma var. Yumuşak ekonomik büyüme ve devam eden Brexit belirsizlikleri son dönemde imalat sektöründeki düşüşe etki eden ana unsurlar durumunda.” İfadelerine yer verildi.

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