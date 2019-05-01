Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa mersin dünya
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü

İngiltere'de imalat üretimi nisanda azaldı

- IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere'de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) nisanda 53,1 seviyesine gerildi

İngiltere'de imalat üretimi nisanda azaldı
banner17

LONDRA (AA) - İngiltere’de imalat sanayi üretimi nisan ayında azaldı.

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında 53,1 seviyesine gerildi. İngiltere’de bir önceki ayda (mart) imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 55,1 ile son 13 ayın en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Sektörel performansta öncü gösterge olarak kabul edilen PMI endeksinde 50 seviyesinin altı sektörel daralmaya, bu seviyenin üzeri ise sektörel büyümeye işaret ediyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics Ekonomisti Samueö Tombs, "İmalat sanayisindeki yavaşlama tahminlerimizin altında." ifadesini kullandı.

IHS Direktörü Rob Dabson, "İngiltere dışında bulunan müşterilerin Brexit öncesinde tedarik zincirlerini değiştirdiğine dair haberler var." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ImalatIngiltereLondraPMI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5