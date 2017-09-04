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İngiltere’de inşaat sektörü son 12 ayın en düşük büyümesini kaydetti

- IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında bir önceki ayda kaydettiği 51,9 seviyesinden 51,1 seviyesine geriledi

İngiltere’de inşaat sektörü son 12 ayın en düşük büyümesini kaydetti

LONDRA (AA) - İngiltere’de inşaat sektörü ağustos ayında son bir yılın en düşük büyümesini gösterdi.

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında bir önceki ayda kaydettiği 51,9 seviyesinden 51,1 seviyesine geriledi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

Verilere ilişkin açıklamada İngiltere’de ağustos ayında inşaat sektörünün son 12 ayın en zayıf performansını sergilediği kaydedildi.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede buluna IHS Markit Direktör Yardımcısı Tim Moore, “İngiltere’de inşaat şirketlerinin verileri inşaat sektörünün ağustos ayında donuk halini devam ettirdiğini gösteriyor. Mühendislik projeleri duraklarken, inşaat sektörünün genel büyümesi, konut sektörü projelerine bağımlı olmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

WorldFirst Başekonomisti Jeremy Cook ise, “İnşaat sektöründeki yavaşlama ekonominin geri kalanı için bir uyarı işareti olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

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