Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

İngiltere’de işsizlik 43 yılın en düşük seviyesinde

- Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,2 olan beklentin altında gerçekleşerek yüzde 4,0 seviyesine geriledi

İngiltere’de işsizlik 43 yılın en düşük seviyesinde

LONDRA (AA) – İngiltere’de haziran ayında işsizlik oranı yüzde 4,0 seviyesinde gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de işsizlik oranı yüzde 4,2 olan beklentin altında gerçekleşerek yüzde 4,0'a geriledi.

Bir önceki ayda işsizlik seviyesi yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

ONS açıklamasında ülkede toplam işsiz sayısının haziran ayında 65 bin azalarak toplam 1,36 milyona gerilediği, mevcut işsizlik seviyesinin 1975 yılından beri görülen en düşük seviye olduğu vurgulandı.

İngiltere'de haziran ayında bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 2,7 seviyesinde artış kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IngiltereIşsizlikLondra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5