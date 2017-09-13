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İngiltere’de işsizlik geriledi

- İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, işsizlik oranının mayıs, haziran ve temmuzu kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,3’e gerilediğini bildirdi

İngiltere’de işsizlik geriledi

LONDRA (AA) - İngiltere’de temmuz ayında işsizlik 4,3’e geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada ülkede işsizlik oranının mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,3’e gerildiği bildirildi.

İngiltere’de bu dönemde beklenti işsizlik oranının yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bir önceki üç aylık dönemde ülkede işsizlik seviyesi yüzde 4,4 olarak belirlenmişti.

Hali hazırda ülkede işsizlik son 42 yılın en düşük seviyelerinde.

ONS açıklamasında mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam işsiz sayısının bir önceki üç aylık döneme kıyasla (şubat, mart, nisan) 75 bin azalarak 1,46 milyona gerilediği bildirildi.

İngiltere'de temmuz ayında ortalama haftalık kazançlar (bonus dahil) yıllık bazda yüzde 2,3 olan beklentinin altında kalarak 2,1'lik artış kaydetti.

Ülkede temmuz ayında bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise yıllık bazda yüzde 2,2 olan beklentinin altında kalarak 2,1 arttı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Kıdemli İstatistik Uzmanı Matt Hughes, "Rekor seviyede yüksek istihdam ve rekor seviyede aktivite oranı istihdam piyasasının halen güçlü seyretmeye devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.




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