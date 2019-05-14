İngiltere'de işsizlik martta yüzde 3,8'e geriledi

LONDRA (AA) - İngiltere'de işsizlik, martta yüzde 3,8 seviyesine geriledi.
İngiltere'nin Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede, şubatta yüzde 3,9 olan işsizlik oranının martta yüzde 3,8'e gerilediği bildirildi.
Açıklamada, İngiltere'de toplam işsiz sayısının martta geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin azalarak 914 bine gerilediği belirtilerek, son verilerle birlikte işsizlikte Aralık 1974'ten bu yana en düşük seviyenin görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, ülkede martta haftalık ortalama bonus hariç gelirlerin yüzde 3,3, bonus dahil gelirlerin ise yüzde 3,2 seviyesinde artış gösterdiği bildirildi.