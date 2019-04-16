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İngiltere’de işsizlik yüzde 3,9 seviyesini korudu

-İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ülkede geçen yılın aralık, bu yılın ocak ve şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizlik oranı yüzde 3,9 olarak kaydedildi

İngiltere’de işsizlik yüzde 3,9 seviyesini korudu
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LONDRA (AA) –İngiltere’de şubat ayında işsizlik oranı değişmedi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ülkede geçen yılın aralık, bu yılın ocak ve şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizlik oranı beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 3,9 olarak kaydedildi.

Son verilere göre İngiltere’de işsizlik oranı 1975 yılının ocak ayından bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

İngiltere’de şubat ayının sonuna kadarki üç aylık dönemde toplam işsiz sayısı ise 27 bin azalarak 1,34 milyona geriledi.

ONS açıklamasında İngiltere’de haftalık bonus ödemeleri hariç gelirin aynı dönemde yüzde 3,4 seviyesinde, bonus ödemeleri dahil gelirin ise yüzde 3,5 artış gösterdiği bildirildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstihdam Piyasası Başkan Yardımcısı Matt Hughes,“İngiltere’de istihdam piyasası son derece güçlü. Çalışanların sayısı artmaya devam ediyor. Haftalık gelirler de yıllık bazda enflasyonun üzerinde seyrediyor.” ifadelerini kullandı.



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