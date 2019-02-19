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İngiltere'de işsizlik yüzde 4 seviyesini korudu

LONDRA (AA) - İngiltere'de işsizlik, aralık ayında yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan döneme ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı....

İngiltere'de işsizlik yüzde 4 seviyesini korudu
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LONDRA (AA) - İngiltere'de işsizlik, aralık ayında yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan döneme ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede 2018'in ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dönemde işsizlik oranı bir önceki döneme (eylül, ekim ve kasım) kıyasla değişmeyerek yüzde 4 seviyesini korudu.

İngiltere'de geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı, bir önceki döneme göre 167 bin artarak 32,6 milyona ulaştı.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı da eylül, ekim ve kasımı kapsayan döneme göre 14 bin azalarak 1,36 milyona geriledi.

İngiltere’de işsizlik oranı, yüzde 4 ile 1975’ten bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

ONS İstihdam Piyasası Başkan Yardımcısı Matt Hughes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İstihdam piyasası güçlü seyrediyor. İstihdam edilenlerin sayısı rekor seviyede seyrediyor. İşsiz sayısı düşmeye devam ediyor. Kadınlarda işsizlik oranı ilk kez yüzde 4’ün altında." ifadelerini kullandı.

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