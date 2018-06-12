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İngiltere’de işsizlik yüzde 4,2 seviyesinde

-İngiltere’de şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizliğin yüzde 4,2 seviyesini koruduğu belirtildi

İngiltere’de işsizlik yüzde 4,2 seviyesinde

LONDRA (AA) – İngiltere’de nisan ayında işsizlik yüzde 4,2 seviyesini korudu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizliğin yüzde 4,2 seviyesini koruduğu kaydedildi.

Halihazırda İngiltere’de işsizlik oranı 1975 yılından bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

ONS açıklamasında İngiltere’de geçen yılın aynı döneminde işsizliğin yüzde 4,6 seviyesinde olduğunun altı çizildi.

Açıklamada şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde ülkede toplam işsiz sayısının bir önceki üç aylık döneme kıyasla 38 bin azalarak 1,42 milyona gerilediği kaydedildi.

ONS verilerine göre İngiltere’de şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde bonus hariç haftalık gelirler yüzde 2,8 artış kaydetti.

Ekonomistlerin beklentisi ise nisan ayında haftalık gelir artışının yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Nisan ayında haftalık gelir artışının beklentilerin altında kalması nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizini ağustos ayında artırması yönündeki beklentiler azalmış durumda.

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