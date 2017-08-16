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İngiltere’de işsizlik yüzde 4,4’e geriledi

- İngiltere’de nisan mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizlik oranı yüzde 4,4’e geriledi - Son verilere göre ülkede işsizlik oranı 1975 yılından bu yana en düşük seviyesinde

İngiltere’de işsizlik yüzde 4,4’e geriledi

LONDRA (AA) - İngiltere’de nisan mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizlik oranının yüzde 4,4’e gerilediği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de nisan mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizlik oranı bir önceki dönemde kaydedilen yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 4,4’e geriledi.

Veriler açıklanmadan önceki beklenti haziran ayında ülkede işsizlik oranının yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İngiltere'de son verilerine göre işsizlik oranı 1975 yılından bu yana en düşük seviyesinde.

Haziran ayında bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise yıllık bazda yüzde 1,9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,1 artış kaydetti. Ülkede haziran ayında bonus dahil ortalama haftalık kazançlar da yüzde 1,7 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,1 arttı.


- İşsizlik oranı rekor seviyede düştü


Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Kıdemli İstihdam Piyasası Uzmanı Matt Hughes, “İngiltere’de istihdam cephesi gücünü korumaya devam ediyor. İşsizlikte yeni bir rekor kaydedildi.” ifadesini kullandı.

London Capital Group (LCP) Kıdemli Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya ise, “İngiltere’de gelir artışı yukarı yönlü olmak üzere piyasaları sürpriz yaptı. Haziran ayında gelirler yüzde 2,1 seviyesinde artış kaydetti. Öte yandan aynı ay itibariyle enflasyon yüzde 2,6 artış kaydetti. Gelirler ve tüketici fiyatlarındaki makasın açılması hane halkı harcamalarını baskılamaya devam etse de, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) şahin kanadı faiz oranları tüm zamanların en düşük seviyesinde seyretmeye devam ettikçe, önümüzdeki dönemde verileri dikkatle izlemeye devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.


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