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İngiltere’de konut fiyatları hız kesti

- ONS verilerine göre İngiltere’de konut fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 4,9 artış göstererek bir önceki aya kıyasla hız kesti

İngiltere’de konut fiyatları hız kesti

LONDRA (AA) - İngiltere’de haziran ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de konut fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 4,9 artış göstererek bir önceki aya kıyasla hız kesti.
İngiltere’de bir önceki ayda (mayıs) yıllık bazda konut fiyatları yüzde 5 seviyesinde artış kaydetmişti.

Haziran ayında aylık bazda konut fiyatları ise yüze 0,8 yükseldi. ONS’den yapılan açıklamada ülke genelinde haziran ayında ortalama bir konutun fiyatının 223 bin sterlin olduğu belirtildi. İngiltere’nin başkenti Londra’da ise haziran ayında aylık bazda konut fiyatları yüzde 0,6 azaldı.

Londra’da ortalama bir konutun fiyatının haziran ayında bir önceki aya kıyasla 485 bin sterlinden 482 bin sterline gerilediği belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Ernst & Young Item Club Başekonomisti Howard Archer, “Tüketicilerin alım gücünün yüksek enflasyon ve düşük gelir seviyesi tarafından baskılanması nedeniyle konut alımının önünümüzdeki aylarda zayıf seyretmesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

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