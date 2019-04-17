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İngiltere'de konut fiyatları hız kesti

- İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin verilerine göre, şubat ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi

İngiltere'de konut fiyatları hız kesti
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LONDRA (AA) - İngiltere'de konut fiyatları, şubat ayında yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin verilerine göre, ülkede şubat ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

Açıklamada, son verilerle birlikte şubat ayında yıllık bazda 2012 yılının Eylül ayından bu yana en düşük fiyat artışının görüldüğü vurgulandı.

İngiltere'de ocak ayında konut fiyatlarındaki artış oranı yıllık bazda yüzde 1,7 seviyesindeydi.

Açıklamada, başkent Londra'da ise konut fiyatlarının şubat ayında yıllık bazda yüzde 3,8 azaldığının altı çizildi.

ONS verilerine göre, şubat ayında yıllık bazdaki konut fiyatlarındaki azalışa rağmen, 460 bin sterlin ile ortalama bir konutun en yüksek fiyata sahip olduğu kentin Londra olduğu belirtildi.

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IngiltereKonut FiyatlarıLondraOns
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