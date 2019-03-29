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İngiltere’de konut fiyatları yüzde 0,7 arttı

- Konut finansman şirketi Nationwide, ülkede mart ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdiğini açıkladı

İngiltere’de konut fiyatları yüzde 0,7 arttı
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LONDRA (AA) - İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yüzde 0,7 artış kaydetti.

Konut finansman şirketi Nationwide’dan yapılan açıklamada, İngiltere’de mart ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdiği, ortalama bir konutun fiyatının ise 213 bin 102 sterlin seviyesinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle alıcıların ve satıcıların temkinli tutum sergilediklerinin altı çizildi.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, satışı yapılan konutların ve onaylanan konut kredilerinin sayısının durağan seviyede olduğunu kaydetti.

Online emlak şirketi Housesimple’ın Üst Yöneticisi Sam Mitchell ise konuya ilişkin olarak, “Konut piyasası Brexit konusunda öyle ya da böyle bir sonuca varılmasını tercih ederdi. Fakat halihazırda arada bir yerde kalmamız nedeniyle alıcılar ve satıcılar ne yapacakları konusunda emin değil.” ifadelerini kullandı.

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