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İngiltere’de otomasyon sistemleri 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir

- İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi: - "(İngiltere'de) Yakın gelecekte, 20 milyon çalışanın yüzde 7,4’lük kısmı (yaklaşık 1,5 milyon) pozisyonlarını otomasyon sistemleri ve makinelere devretmek durumunda kalabilir"

İngiltere’de otomasyon sistemleri 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir
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LONDRA (AA) - İngiltere’de otomasyon sistemlerinin, yakın gelecekte 1,5 milyon insanın işini elinden alabileceği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), "Otomasyon ve otomasyonun yaratacağı riskler" başlıklı istihdam piyasasına ilişkin öngörülere yer verilen raporunu yayımladı.

ONS raporunda, yakın gelecekte, 20 milyon çalışanın yüzde 7,4’lük kısmının (yaklaşık 1,5 milyon) pozisyonlarını otomasyon sistemleri ve makinelere devretmek durumunda kalabileceği belirtildi.

Söz konusu pozisyonların yüzde 70’inin ağırlıklı olarak kadınların, gençlerin ve yarı zamanlı çalışanların istihdam edildiği alanlar olduğu bildirilen raporda, “Bu, tam anlamıyla robotlar işimizi elimizden alıyor demek değil. Fakat rutin ve tekrara dayalı görevler, insanlar tarafından yazılan algoritmalar ya da belli bir göreve dayalı tasarlanmış makineler tarafından daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilebilir.” ifadeleri kullanıldı.

ONS raporunda, otomasyon sistemlerinin bazı alanlarda şimdiden çalışan ihtiyacını azalttığı belirtilerek, “Örneğin, süpermarketlerde otomatik ödeme sistemleri artık yaygın olarak görülüyor. Bu ihtiyaç duyulan kasiyer sayısını azaltıyor.” ifadesine yer verildi.

Raporda, otomasyon ve makinelerin gelecekte garsonların, raf düzenleme çalışanlarının, satış görevlilerinin, bar çalışanlarının ve mutfak yardımcılarının yerini alabileceği belirtildi.

ONS verilerine göre İngiltere’de geçen yılın aralık ayında yüzde 4 olan işsizlik, bu yılın ocak ayında yüzde 3,9 seviyesine gerilemişti.

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