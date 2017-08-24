İngiltere’de otomotiv sektörünün üretimi yüzde 7,8 arttı

LONDRA (AA) - İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), İngiltere’de otomotiv sektörünün üretiminin temmuz ayında yüzde 7,8 artış kaydettiğini bildirdi.

SMMT’den yapılan açıklamada İngiltere’de otomotiv sektörünün üretiminin yeni araç modelleriyle birlikte temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 artış kaydettiği belirtildi.

Bu yılın temmuz ayında otomotiv sektörünün toplam araç üretimi geçen yılın aynı ayındaki 126 bin 566 seviyesinden 136 bin 397 seviyesine yükseldi.

İngiltere pazarına yönelik araçların üretiminin ise temmuzda yüzde 17,7 artarak 29 bin 872’ye ulaştığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “İngiltere’nin otomotiv sanayisi temmuz ayında vites artırdı. Yaz aylarında kapalı olan üretim tesisleri eylül ayındaki talebi karşılamaya yardımcı olmak için devreye girdi. Üretimin duraklaması her yıl farklı tarihlere kayabildiği için, temmuz ve ağustos aylarına ilişkin kıyaslamalarda temkinli olmak lazım. İçeride ve dışarıda ekonomik koşullar genel olarak istikrarlı olursa, otomotiv üretiminin 2017 yılının geri kalanında beklentilerimizle uyumlu olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.