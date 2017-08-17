Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

İngiltere’de temmuz ayında perakende satışlar hız kesti

- İngiliz İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede perakende satışları temmuz ayında yüzde 0,3 arttı

İngiltere’de temmuz ayında perakende satışlar hız kesti

LONDRA (AA) - İngiltere’de temmuz ayında perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

İngiliz İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede perakende satışları temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Beklenti temmuz ayında perakende satışların aylık bazda yüzde 0,1 artış kaydetmesi yönündeydi.

İngiltere’de bir önceki ayda (haziran) perakende satışlar yüzde 0,6 artış kaydetmişti.

Temmuz ayında yıllık bazda perakende satışlar ise yüzde beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 1,3 artış gösterdi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstatistik Uzmanı Ole Black, “İngiltere’de perakende satışların temmuz ayında görece düşük olduğunu görüyoruz. Aylık bazda yüzde 0,3 seviyesindeki artışın büyük kısmı güçlü gıda satış verilerinden kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IngiltereOnsPerakende SatışlarVeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5