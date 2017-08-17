İngiltere’de temmuz ayında perakende satışlar hız kesti

LONDRA (AA) - İngiltere’de temmuz ayında perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.
İngiliz İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede perakende satışları temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,3 arttı.
Beklenti temmuz ayında perakende satışların aylık bazda yüzde 0,1 artış kaydetmesi yönündeydi.
İngiltere’de bir önceki ayda (haziran) perakende satışlar yüzde 0,6 artış kaydetmişti.
Temmuz ayında yıllık bazda perakende satışlar ise yüzde beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 1,3 artış gösterdi.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstatistik Uzmanı Ole Black, “İngiltere’de perakende satışların temmuz ayında görece düşük olduğunu görüyoruz. Aylık bazda yüzde 0,3 seviyesindeki artışın büyük kısmı güçlü gıda satış verilerinden kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.