İngiltere’de tüketici harcamaları 4 yılın ardından daraldı

LONDRA (AA) - İngiltere’de tüketici harcamaları son 4 yıldır devam eden artış trendinin ardından mayıs ayında ilk kez düştü.

Elektronik ödeme platformu Visa tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de tüketici harcamalarının bu yılın mayıs ayında, son 4 yıldır ilk kez düşüş gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere’de hane halkı harcamalarının mayıs ayında yüzde 0,8 oranında daraldığı belirtildi.

Veriye ilişkin değerlendirmede bulunan Visa Birleşik Krallık ve İrlanda Direktörü Kevin Jenkins, "Tüketici harcamaları son 4 yılın ardından mayıs ayında ilk kez düşüş gösterdi. Endeksimiz yükselen fiyatların, duraklayan gelir artışının daralmanın hissedilmesine yol açtığını gösteriyor. Temel maddelerin dışındaki ürünleri pazarlayan perakendeciler en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Giyim ve ev eşyalarının satışlarında da düşüş görülüyor.” ifadelerini kullandı.

IHS Markit Analisti Annabel Fiddes de “Son veriler İngiltere’de tüketici harcamalarının mayıs ayında yüzde 0,8 azaldığını gösteriyor. Bu yılın nisan ayında tüketici harcamalarında yüzde 0,03 artış kaydedilmişti. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarında daha hızlı bir artış bekliyor olması nedeniyle hane halkı üzerindeki baskı daha da kötüleşebilir.” değerlendirmesini yaptı.