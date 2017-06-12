Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek

İngiltere’de tüketici harcamaları 4 yılın ardından daraldı

- İngiltere'de tüketici harcamaları mayıs ayında yüzde 0,8 azaldı

İngiltere’de tüketici harcamaları 4 yılın ardından daraldı

LONDRA (AA) - İngiltere’de tüketici harcamaları son 4 yıldır devam eden artış trendinin ardından mayıs ayında ilk kez düştü.

Elektronik ödeme platformu Visa tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de tüketici harcamalarının bu yılın mayıs ayında, son 4 yıldır ilk kez düşüş gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere’de hane halkı harcamalarının mayıs ayında yüzde 0,8 oranında daraldığı belirtildi.

Veriye ilişkin değerlendirmede bulunan Visa Birleşik Krallık ve İrlanda Direktörü Kevin Jenkins, "Tüketici harcamaları son 4 yılın ardından mayıs ayında ilk kez düşüş gösterdi. Endeksimiz yükselen fiyatların, duraklayan gelir artışının daralmanın hissedilmesine yol açtığını gösteriyor. Temel maddelerin dışındaki ürünleri pazarlayan perakendeciler en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Giyim ve ev eşyalarının satışlarında da düşüş görülüyor.” ifadelerini kullandı.

IHS Markit Analisti Annabel Fiddes de “Son veriler İngiltere’de tüketici harcamalarının mayıs ayında yüzde 0,8 azaldığını gösteriyor. Bu yılın nisan ayında tüketici harcamalarında yüzde 0,03 artış kaydedilmişti. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarında daha hızlı bir artış bekliyor olması nedeniyle hane halkı üzerindeki baskı daha da kötüleşebilir.” değerlendirmesini yaptı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
IngiltereLondraPerakendeTüketci Harcamaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5