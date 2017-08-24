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"İngiltere’de tüketici harcamalarındaki yavaşlama büyümeyi frenledi"

- Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme kaydetti - İngiltere'de tüketici harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 0,1 arttı

LONDRA (AA) - İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,3 büyüme kaydederken, tüketici harcamaları yavaşladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,3 artış kaydettiği belirtildi. Ülkede bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık ekonomik büyüme ise 1,7 artış kaydetti.

Tüketici harcamaları da yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği 0.1'lik artışla 2014 yılından bu yana olan en zayıf büyümesini gerçekleştirdi.


- Tüketici harcamaları hız kesti


Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ING Bank Ekonomisti James Smith, “İkinci çeyrek büyümesi teyit edildi ama burada önemli olan büyümedeki altta kalan itici güçler. Tüketici cephesindeki haberler cesaret verici değil. Tüketici harcamaları 2016 yılında hemen her çeyrek yüzde 0,7-0,8 artış kaydetmekteydi. Şimdi tüketici harcamaları çeyrek bazda yaklaşık yüzde 0,1 artış kaydediyor. Bu son 2,5 yılın en düşük seviyesi.” ifadelerini kullandı.

London Capital Group Araştırma Müdürü Jasper Lawyer, “Yılın ikinci çeyreğinde büyüme yüzde 0,3 seviyesinde olsa bile tüketici harcamaları sadece yüzde 0,1 ile 2014 yılının 4.çeyreğinden bu yana en düşük büyümesini kaydetti.” dedi.

WorldFirst Başekonomisti Jeremy Cook ise “İngiliz ekonomisinin büyüme motoru olan tüketim, Avrupa Birliği (AB) referandumu sonrasında hızını azaltmaya başladı.” ifadesini kullandı.

Deloitte Başekonomisti Ian Steward da “Referandumun ardından sterlindeki düşüş tüketici harcamalarını baskıladı. Bu da büyümeyi azalttı. İngiliz ihracatçıları iyimser ama henüz bu iyimserlik ihracat hacminde artışa dönüşmüş durumda değil. İngiltere önümüzdeki 18 ay boyunca ortalamanın altında bir büyüme gösterecek.” yorumunu yaptı.



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