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İngiltere'den anlaşmasız ayrılık senaryosu için gümrük planı

- İngiliz hükümeti: - "İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması halinde yeni bir gümrük uygulamasına geçilmesi planlanıyor. AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan gümrüksüz ithalatın payı yüzde 56'dan yüzde 92'ye çıkarılacak"

İngiltere'den anlaşmasız ayrılık senaryosu için gümrük planı
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LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi durumunda AB dışı ülkelerden yapılacak ithalatta sıfır vergi uygulamasının genişletileceğini duyurdu.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması halinde yeni bir gümrük uygulamasına geçilmesinin planlandığı, AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan gümrüksüz ithalatın payının yüzde 56’dan yüzde 92’ye çıkarılacağı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması halinde yürürlüğe konulması planlanan düzenlemede, halihazırda AB'den yapılan yüzde 100 gümrüksüz ithalatın payının ise yüzde 82'ye düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Söz konusu düzenlemeyle İngiltere'nin AB dahil toplam ithalatında gümrüksüz ticaretin payının yüzde 80'den yüzde 87'ye çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması halinde İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında açık sınır politikasının devam ettirileceği, İrlanda ile yapılan ticarette gümrük vergisi ve herhangi bir gümrük kontrolünün uygulanmayacağı da bildirildi.

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