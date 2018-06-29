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İngiltere’nin ilk çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi

- İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden yapılan açıklamada, ülkede bu yılın ilk üç ayında yüzde 0,1 olarak açıklanan GSYH büyümesinin yüzde 0,2’ye revize edildiği bildirildi

İngiltere’nin ilk çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi

LONDRA (AA) – İngiltere’nin ilk çeyrek ekonomik büyümesi yüzde 0,2’ye revize edildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 olarak açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 0,2’ye revize edildiği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Analisti Rob Kent Smith, “Son inşaat verilerinin ardından bu yılın ilk üç ayına ilişkin büyüme bir miktar yukarı doğru revize edildi.” dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta para politikası faizin yüzde 0,5 seviyesinde tutma kararı alsa da bankanın Para Politikası Kurulu (PPK) tutanaklarında ağustos ayında bir politika faiz artışının olası olduğu vurgulanmıştı.

Capital Economics İngiltere ekonomisti Ruth Gregory, “İngiliz ekonomisinin yakın vadeli büyüme görünümünden umutluyuz. İngiltere Merkez Bankası’nın 2 Ağustos’taki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini artırma kararı alacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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