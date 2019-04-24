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İngiltere’nin kamu borçlanması 17 yılın en düşük seviyesinde

- İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden yapılan açıklamada, İngiltere’nin geçen yılın nisan ve bu yılın mart ayları arasındaki dönemde kamu borçlanmasının 24,7 milyar sterlin seviyesinde olduğu bildirildi

İngiltere’nin kamu borçlanması 17 yılın en düşük seviyesinde
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LONDRA (AA) – İngiltere’nin kamu borçlanması son 17 yılın en düşük seviyesinde.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’nin geçen yılın nisan ve bu yılın mart ayları arasındaki dönemde (vergi yılı) toplam kamu borçlanmasının 24,7 milyar sterlin seviyesinde olduğu bildirildi.

Açıklamada bu dönemde kamu borçlanmasının bir önceki döneme kıyasla 17,2 milyar sterlin daha az olduğu, son verilerle birlikte kamu borçlanmasının son 17 yılın en düşük seviyesinin görüldüğü kaydedildi.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada İngiliz Hükümetinin kamu borçlanmasını azaltarak 2020-2021 döneminde yaklaşık 27 milyar sterlin seviyesinde ek bir bütçe elde edeceğini söylemişti.

Son kamu borçlanması verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomis’in İngiltere ekonomisti Samuel Tombs, İngiltere Maliye Bakanı Hammond’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2’si seviyesinde borçlanma hedefini koyduğunu hatırlatarak, “Geçen sene kamu borçlanması GSYH’nin yüzde 1,2’si seviyesindeydi. Finans krizinin yaşandığı dönemde ise İngiltere’nin kamu borçlanması GSYH’nin yüzde 10’u seviyesindeydi. Bu durum Maliye Bakanı Hammond’a harcama yapabilmesi için alan tanıyor.” ifadelerini kullandı.

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