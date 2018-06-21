İngiltere'nin kamu borçlanması mayısta azaldı

LONDRA (AA) - İngiltere’nin kamu borçlanması, geçen ay 5 milyar sterline geriledi.

İngiltere’nin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede mayısta kamu borçlanması, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 2 milyar sterlin azalarak 5 milyar sterlin seviyesine indi.

Ülkede finansal yılın başlangıcı olarak kabul edilen nisan ayının başından mayısın sonuna (2018) kadar ise toplam kamu borçlanması 11,8 milyar sterlin ile geçen yılın aynı dönemine göre 4,1 milyar sterlin azaldı.

İngiltere’nin kamu bankaları hariç olmak üzere toplam kamu borcu, bu yılın mayıs sonu itibarıyla milli gelirin yüzde 85’ine denk gelen 1 trilyon 781 milyar sterlin seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla da İngiltere’nin toplam kamu borcu, 44,7 milyar sterlin artış kaydetmiş oldu.