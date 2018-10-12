İngiltere'nin pastane devi iflasın eşiğinde

LONDRA (AA) - Uzun süredir mali sıkıntıları ile gündemde olan İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Patisserie Valerie, iflasın eşiğinde bulunuyor.

Pastane zincirinin bağlı bulunduğu Patisserie Holdings’ten yapılan açıklamada, şirketin mayısta toplam 28,8 milyon sterlin seviyesinde nakit rezervinin bulunduğunu bildirmesine karşın mevcut rezervin bu seviyenin altında olduğu bildirildi.

Şirketin finansal raporlamaları ile mevcut mali yapısı arasında ciddi uyuşmazlıklar bulunduğu belirtilen açıklamada, şirketin finans direktörlüğü görevinde bulunan Chris Marsh’ın yetkilerinin askıya alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Marsh’ın, geçen gece İngiliz polisi tarafından tutuklandığı, sonrasında kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Perakende uzmanları, kısa zaman içerisinde nakit enjekte edilememesi durumunda şirketin batmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Patisserie Valerie'nin, İngiltere genelinde 206 mağazası ve yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunuyor.