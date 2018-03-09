İnovasyon dünyasının liderleri Ali Sami Yen'de

Türkiye’ye “Yaşayan Stat” fikrini ilk kez duyuran GS Workinton, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki ofisinde inovasyon dünyasının liderlerini ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu Kuzey Tribünü’nde faaliyete başlayan GS Workinton’un paylaşımlı ofis alanında QGroup Innovatours’u düzenliyor.



Q Group, soğuk otel salonlarında uzun monologlar yerine GS Workinton’da deneysel, uygulamalı ve eğlenceli atölyeler hazırlıyor. 11 Nisan’da başlayacak Innovatours’ta ilk kez uygulamalı eğitimlerle inovasyonun sınırları geliştirilecek.



Katılımcılar gün boyu ana sahnede devam edecek paneller, sunumlar ve özel oturumlara paralel 4 farklı oturumda 12 atölyeye giriş hakkına sahip olacak.

Lab’ler inovasyon, tasarım ve yaratıcı iletişimin en güncel ve kritik konularına odaklanıyor:

Design & Marketing

Experimental

Start-up

Intrapreneurial temalı lab’ler altında,

Artırılmış Gerçeklik ile Deneysel Keşifler

1 Saatte Animatik Film Prodüksiyonu

Dijital Müşteri Deneyim Tasarımı

İskandinav Stil İnovasyon

İş Modeli Tasarımı

Prototip Geliştirme

Ekolojik Tasarım

Zihinsel Haritalama

9 Adımda Oyunlaştırma gibi birbirinden ilginç atölyeler olacak.