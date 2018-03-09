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İnovasyon dünyasının liderleri Ali Sami Yen'de

Gelecek hakkında ilham veren fikirlere sahip inovasyon liderleri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda bulunan GS Workinton’da bir araya geliyor.

İnovasyon dünyasının liderleri Ali Sami Yen'de
Türkiye’ye “Yaşayan Stat” fikrini ilk kez duyuran GS Workinton, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki ofisinde inovasyon dünyasının liderlerini ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu Kuzey Tribünü’nde faaliyete başlayan GS Workinton’un paylaşımlı ofis alanında QGroup Innovatours’u düzenliyor.

Q Group, soğuk otel salonlarında uzun monologlar yerine GS Workinton’da deneysel, uygulamalı ve eğlenceli atölyeler hazırlıyor. 11 Nisan’da başlayacak Innovatours’ta ilk kez uygulamalı eğitimlerle inovasyonun sınırları geliştirilecek.

Katılımcılar gün boyu ana sahnede devam edecek paneller, sunumlar ve özel oturumlara paralel 4 farklı oturumda 12 atölyeye giriş hakkına sahip olacak.
Lab’ler inovasyon, tasarım ve yaratıcı iletişimin en güncel ve kritik konularına odaklanıyor:
  • Design & Marketing
  • Experimental
  • Start-up
  • Intrapreneurial temalı lab’ler altında,
  • Artırılmış Gerçeklik ile Deneysel Keşifler
  • 1 Saatte Animatik Film Prodüksiyonu
  • Dijital Müşteri Deneyim Tasarımı
  • İskandinav Stil İnovasyon
  • İş Modeli Tasarımı
  • Prototip Geliştirme
  • Ekolojik Tasarım
  • Zihinsel Haritalama
  • 9 Adımda Oyunlaştırma gibi birbirinden ilginç atölyeler olacak.
Ayrıca UX Tasarım, Google Analytics ve IoT ile Yalın İnovasyon’a dair tüm gün süren workshoplar söz konusu.
Ana sahne, 4 Lab ve atölye çalışmalarına ek çeşitli deneysel aktiviteler, medya ve spor dünyasından sürpriz isimler ve günün sonundan özel bir kapanış etkinliği Innovatours’da olacak.
Açılış konuşmamız için dünya çapında işletmelere girişimciliği öğreten ve ilk kitabı “School of Startups” ile yıllardır amazon tarafından en iyi 50 işletme kitabı arasında güçlü yer tutan, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Dubai gibi birçok ülkede konuşmalarıyla ilham veren Jim Beach şimdi de Türkiye’ye geliyor.
Sıra dışı bu etkinlik 11 Nisan’da Galatasaray TT Stadyumunda. Biletler sadece 300 kişi ile sınırlı!
Kayıt ve iletişim: www.innovatours.world
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Ali Sami YenGS WorkintonAli Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom StadıQGroup Innovatours
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