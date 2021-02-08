İnovasyon şampiyonu Dubai’de peynirlerini sergileyecek

Global gıda markalarının Dubai’de bir araya geleceği Gulfood 2021’e Muratbey’in sağlıklı, yenilikçi ve lezzetli peynirleri damga vuracak. Muratbey, önemli uluslararası gıda fuarlarından Gulfood’a katılıyor. 21-25 Şubat tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek olan Gulfood 2021’de 1 milyon metrekarelik fuar alanında global gıda markalarının en yeni ve en iyi ürünleri sergilenecek. Gulfood, gıdayla ilgili 8 alt sektörde yer alan binlerce markayı ağırlıyor. Muratbey, yıllardır yerini aldığı fuarda bu yıl D vitamini ile zenginleştirilmiş, bağışıklık sistemini destekleyen Plus serisi peynirleri ve çocuklara peynir yemeyi sevdiren şekil şekil peyniri D vitaminli Misto ile ön planda olacak. Uzmanlar D vitamininin bağışıklığı güçlendirme ve Covid-19’dan koruyucu etkisinin yanında, bu hastalığa yakalanmış bireylerin tedavi sürecine de katkı sunduğunu bildiriyor. Muratbey’in D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirleri toplum sağlığına katkı yapıyor.

Muratbey, yenilikçi ürünlerle değer katıyor

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, fuarda her yıl oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, “Dünya sofralarına Türk peynirlerini en kaliteli ve yenilikçi şekilleriyle sunuyoruz. Bugün 4 kıtada kendi markamız ile yer alarak sektörümüz adına ülkemizin bayrak taşıyıcılığını yapıyoruz. Türkiye’nin milli bir markası olarak gerçekleştirmiş olduğumuz tüm çalışmalarla ihracatımızı artırmayı ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katma değer sağlamayı planlıyoruz. Bu tür fuarlar hedef coğrafyalardaki tüketici davranışına yön verecek fikirleri paylaşmak için oldukça ideal bir ortam sağlıyor. Fuarda yenilikçi yaklaşımımızla üretimini gerçekleştirdiğimiz inovatif ve benzersiz ürünlerimizi peynir severlerle tanıştıracağız” dedi.

MURATBEY HAKKINDA:

Muratbey Gıda ‘nın temeli 1965 yılında atıldı. Muratbey sahip olduğu geniş tarım alanlarıyla Ege Bölgesinin en önemli üretim merkezlerinden Uşak’ta 2004’te modern anlamda ilk fabrikasını kurdu. Bugün, 35 bin metrekare kapalı alana sahip entegre üretim tesisi, yaklaşık 400 çalışanı ve günde 700 ton süt işleme kapasitesiyle Türkiye’de ve ihracat pazarlarında peynirin gelişimine yön veriyor.

Birbirinden lezzetli 300’ün üzerinde ürün çeşidiyle Muratbey, dünya genelinde 4 kıtada Türkiye’de ise 30 bini aşkın satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Muratbey, dünya mutfaklarına kazandırdığı geleneksel Türk peynirlerinin yanı sıra; tuzu azaltılmış, D vitamini ile zenginleştirilmiş ve özel tasarımlı inovatif ürünleriyle de damaklara tat, vücuda sağlık ve bağışıklık sistemlerine güç katıyor. Diğer yandan özellikle çocuklara peynir yeme alışkanlığı kazandırmak için ürettiği Misto serisi tüm pazarlarda ebeveynlerin ve çocuk tüketicinin takdirini kazanıyor. Tüm bu çalışmalarla Muratbey, “Özel Peynirler” kategorisinde Türkiye pazar lideri oldu.

Muratbey 2011 yılından bu yana global inovasyon ödülleri, A.L.F.A Awards, QUDAL- Kalitede 1 Numara, Uluslararası Tüketici Dostu Marka gibi ödüllere, madalyalara , Üstün Mükemmellik statüsüne ( İsviçre Merkezli CERTIAS) layık görüldü. Muratbey Burgu ise “En İyi Peynir”’ (Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri) ünvanlı bir lezzettir. Almanya’da yayınlanan süt ve süt ürünleri dergisi Milch-Marketing’in okuyucuları tarafından da kendi kategorisinde 2019-2020 için ‘Yılın Ürünü’ seçilerek ‘Altın Ödül’ kazandı.