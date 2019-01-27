İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de kadın girişimcilerin son yıllarda teknoloji tabanlı işlerde öne çıktığını belirterek, "Teknoloji start up'larının yaklaşık yüzde 10'unun kadın girişimciler tarafından kurulduğunu görüyoruz. Yatırım alabilen start up'larda kadın girişimcilerin bulunma oranının yüzde 17 olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bu, kadınların teknoloji girişiminde aslında ne kadar başarılı olduklarını gösterebilen bir gösterge." dedi.

Kacır, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) iş birliğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik Kampı Kapanış Töreni'ne katıldı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Kacır, Türkiye'nin kadının toplumsal hayata ve ekonomik faaliyetlere katılımında geçmişe göre önemli bir aşama kaydettiğini söyledi.

- "Sivil toplum faaliyetlerinde kadınlarımızın aktif katılım sağladığını görüyoruz"

Kacır, son 15 yılda kadınların çalışma hayatındaki varlığının 2 kat arttığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"İş veren kadınlarımızın sayısının son 15 yılda, 3 katına çıktığını görüyoruz. Bunlar memnuniyet verici gelişmeler. Bundan daha sevindirici olan ise kadınların, yüksek katma değerli alanlardaki ağırlığının artıyor olması. Örneğin, bugün akademik camiada kadın akademisyen oranımız yüzde 45 ile dünya ortalamasının çok üzerinde. Ar-Ge faaliyetlerinde ise kadın istihdamımız yüzde 32’ye ulaşmış durumda.

Tabii bunun yanında, sivil toplum faaliyetlerinde ve siyasal alanda da kadınlarımızın aktif katılım sağladığını görüyoruz. Tüm bu gelişmelerin, ülkemizin sosyal dokusu ve ekonomik yapısı açısından çok önemli olduğuna inanıyorum."

- "Destek miktarlarımızı arttırmış durumdayız"

Kacır, çok boyutlu ve bütüncül bir atılım programı olan Milli Teknoloji Hamlesi'nin, ancak tüm toplum kesimlerinin katılımı ve bunun oluşturacağı çeşitliliğin gücü ile başarıya ulaşabileceğini söyledi.

Yapılan araştırmalara göre, kadınların öncülük ettiği girişimlerin, erkeklerin öncülük ettiği girişimlere göre daha fazla gelir ürettiğini, daha fazla büyüme ve istihdam potansiyeline sahip olduğunu aktaran Kacır, bu güçlü özelliklerin girişim dünyasına kazandırılması gerektiğine işaret etti.

Bakanlık olarak, kadınların girişim dünyasında daha kuvvetli biçimde yer almasını temin etmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını amaçlayan KOSGEB ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenleyerek, girişimci adaylarına ihtiyaç duyacakları bilgi ve deneyimi kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, 2009 yılından bu yana düzenlediğimiz eğitimler ile 1 milyondan fazla girişimci adayına eğitim verdik.

Eğitimlere katılanların yarısının kadınlar olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Bunun yanında, Girişimcilik Destek Programı dahilinde işini yeni kuran girişimcilere de destek sağlıyoruz. Bu destek bir nevi başlangıç sermayesi niteliğinde. Firmalarımıza 50 bin lirası geri ödemesiz olmak üzere 150 bin liraya kadar destekler sunduk. Bu yıldan itibaren destek miktarlarımızı da artırmış durumdayız. Bu desteklerde kadın girişimcilerimiz için destek oranları yüzde 90'a kadar çıkıyor.

Bakanlığımıza bağlı kuruluşlardan olan TÜBİTAK da Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde girişim başlatmak isteyen kadınlarımız için önemli destek imkanı sunuyor. Bilim İnsanı Destek Programları ve Araştırma Destek Programlarından yararlananların neredeyse yarısının kadın araştırmacılardan oluşmasının, bu açıdan kayda değer bir gösterge olduğuna inanıyorum."

- "Türk kadını Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesinde itici güç olacaktır"

Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'nın kadın girişimciler için güzel bir başlangıç desteği sunduğunun altını çizerek, "2017 Yılında BİGG kısa adıyla sürdürdüğümüz bu program kapsamında desteklenen 402 girişimin 77'si kadın girişimcilerimizin girişimleri." bilgilerini verdi.

Teknoloji tabanlı girişimlerin kadın liderliğinde daha başarılı yol aldığını vurgulayan Mehmet Fatih Kacır, şöyle devam etti:

"Teknoloji girişimcilerine genel itibarıyla baktığımızda ülkemizdeki teknoloji start up'larının yaklaşık yüzde 10'unun kadın girişimciler tarafından kurulduğunu görüyoruz. Yatırım alabilen start up'larda kadın girişimcilerin bulunma oranının yüzde 17 olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bu, kadınların teknoloji girişiminde aslında ne kadar başarılı olduklarını gösterebilen bir gösterge diye düşünüyorum.

Ülkemizde kadın girişimciliğinin yüksek bir potansiyele sahip olduğuna dair sağlam bir inancımız var. Türk kadını, zekası, eğitim seviyesi, azmi, kararlılığı ve elbette merhamet, adalet, barış, demokrasi ve özgürlük kavramlarını odağına alan bir bakış açısıyla ülkemizin kalkınmasında, Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesinde itici güç olacaktır."

Tören, açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından ödüllerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.