İnovasyonun şampiyonlar ligi için ön kayıtlar başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG’i bu yıl beşinci kez düzenliyor.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2014 yılında gerçekleştirilen ve 460 firmanın başvuru yaptığı İnovaLİG için bu yıl katılımın bin firmayı aşması bekleniyor.

Türkiye'nin önde gelen firmalarının inovatif çalışmaları ile yer aldığı yarışmada dereceye girenler "İnovasyon Ligi Avrupa Şampiyonası'nda" Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayacak.

İnovaLİG’de yer almak isteyen firmalar, herhangi bir ücret ödemeden www.inovalig.com web sitesinden programa ön kayıt yaptırabilecek. Başvuru yapan firmalar kendilerine gönderilecek anketi dolduracak. İlk aşama sonucunda katılımcı her bir firma için yaklaşık 100 sayfalık bir inovasyon raporu hazırlanacak. 350 avro değerinde olan rapor, tüm katılımcı firmalara ücretsiz olarak gönderilecek. Bu rapor, firmaların kendi yetkinliklerinin, yerel ve uluslararası pazarlardaki benzerleri ile kıyasladığı bir karşılaştırma raporu niteliği taşıyor. Firmalar, bu karşılaştırmalı rapor ile 5 kategori çerçevesinde kendilerini değerlendirme imkanı yakalıyor. 5 farklı kategoride ilk 5 olmak üzere toplamda 25 firma, IMP3rove Academy raporları baz alınarak yarı finallere katılmaya hak kazanacak. Yarı finalistler, büyük jüri karşısında 5'er dakikalık, inovasyon yönetimi yaklaşımlarını anlatan sunumlar yapacaklar. Bu sunumlar sonucunda her kategoride seçilecek ilk 3 firma belirlenecek.



- "İnovasyon, küresel pazarda rekabet edecek firmalar için vazgeçilmez"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, inovasyonun küresel pazarda rekabet edecek firmalar için vazgeçilmez hale geldiğini belirtti.

Büyükekşi, 2014 yılında başlattıkları çalışmanın her geçen yıl giderek büyüdüğünü ve çok güzel sonuçlar elde edildiğini, İnovaLİG’i ilk kez düzenledikleri 2014 yılında 460 firmanın başvuru yaptığını, 2015'te bu sayının 488’e, 2016'da 761’e ve 2017 yılında da 971’e yükseldiğini bildirdi.

Bu yıl katılımın bin firmanın üzerine çıkmasını beklediklerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Firmalar, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de IMP3rove metodolojisine dayanarak İnovasyon Stratejisi, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü, İnovasyon Döngüsü, İnovasyon Kaynakları, İnovasyon Sonuçları olmak üzere 5 ana kategoride yarışacaklar. IMP3rove metodu, inovasyon yönetimi ve sistematik inovasyon yetkinliklerinin kazanılması için yapılan çalışmaları ölçmeye dayalı bir metodoloji olarak küresel ölçekte kullanılıyor. Bu metodoloji ile katılımcı firmalar için inovasyonun, sadece bir sonuç değil, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir ödüller getiren yapısal bir süreç olması hedefleniyor."

TİM’in inovasyon kültürüne büyük önem verdiğini ve yaptığı çalışmalarla bu kültürün KOBİ’lere kadar yayılmasını hedeflediğini belirten Büyükekşi, "İnovaLİG’in yanı sıra 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz İnovasyon ve Girişimcilik Haftası etkinliklerinde bize en büyük desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi." ifadesini kullandı.