İnşaat çeliği fiyatlarında düşüş beklenmiyor

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Çelik üretiminde kullanılan hurda ve elektrot fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan artışın üretim maliyetini artırmasının başta inşaat çeliği olmak üzere bütün çelik ürünlerinin satış fiyatlarına yansıtılacağı, bu nedenle inşaat çeliğinin yurt içi fiyatlarında düşüş beklenmediği ifade edildi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çelik üretiminin ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 18 milyon 215 bin tona, ihracatın ise miktar bazında yüzde 17,6 artışla 9 milyon 928 bin tona yükseldiğini söyledi.

Haziran ayında ise ihracatın 2016'nın aynı ayına göre yüzde 3,9 gerilediğini dile getiren Yayan, "İlk 5 aydaki göstergelerin iyi olması haziran ayındaki düşüşü dengeledi ancak hazirandaki ihracat ve üretim düşüşü geçici olmayabilir. Çünkü uluslararası piyasalarda daralma var." dedi.

Yayan, ihracattaki gerilemenin sürmesinin üretimi de olumsuz etkileyeceğine işaret ederek, özellikle hurdadan çelik üretiminde kullanılan elektrodun fiyatının yıl başından bu yana artış göstermesinin de üretim ve ihracatı geriletebileceğini kaydetti.

Daha önce elektrot maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payının yüzde 2 olduğunu anlatan Yayan, "Bu oran artık yüzde 10-15'e kadar çıktı. Fiyatların bu şekilde yükselmesi toplam maliyeti ton başına 40 dolar kadar artırdı." dedi.

Türkiye'de elektrot üretimi yapılmadığının altını çizen Yayan, "Dünyada da az sayıda ülke tarafından imal ediliyor. Bu üreticiler arz fazlalığı nedeniyle üretimin karlı olmadığını ve fiyat artırmayı istiyorlardı. Tüketiciler de buna direniyordu. Üreticilerin bir kısmı bazı kapasitelerini kapattı. Daha sonra Çin, çevre gerekçeleriyle 100 bin ton kadar kapasite azalttı. Bu iki konu üst üste gelince elektrot konusunda sıkıntılar başladı." diye konuştu.

Elektrot olmadan çelik ürünleri üretilemeyeceğini vurgulayan Yayan, elektrot üreticilerinin de daralan kapasiteleri artırmak yerine üretimi daha da kısarak tüketiciyi sıkıştırdıklarını kaydetti.

Elektrot fiyatlarındaki artışın inşaat çeliği dahil bütün çelik ürünleri fiyatlarına yansıtılacağını dile getiren Yayan, "Böyle bir ortamda inşaat çeliği ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesi ürünün satış fiyatlarını düşürmeyecek. Gümrük vergisinin indirilmesi talebinde bulunanların dünyada olup bitenden, dünya ekonomilerinin nasıl çalıştığından, başka ülkelerin kendi çelik sektörünü nasıl koruduklarından haberi yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnşaat çeliğinde fiyatlar artmaya devam edecek"

Küresel pazarda hurda fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan artışların da inşaat çeliği fiyatlarını artırdığını anlatan Yayan, "Bir ürünün Türkiye'de üretim miktarını azaltacak baskılar yapıp sektörün gelişmesinden, fiyatların düşmesinden bahsedebilir misiniz? Kapasite kullanım oranları yüzde 70'lerden yüzde 50'lere düştüğünde ürünün fiyatının düşmesi mümkün olabilir mi? Kapasite kullanım oranları düştükçe maliyetler ve fiyatlar artmaya devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'nin inşaat çeliği tüketiminin de düştüğünü dile getiren Yayan, "İnşaat sektöründe referandum sonrasında da tam bir canlanma olmadı. Tüketim açısından yaşanan sıkıntılar yeni inşaat üretimi konusunda daha ihtiyatlı olunması sonucunu doğuruyor." dedi.

Bu tür gelişmelerin ürünlerin satış maliyetlerini artıracağını belirten Yayan, İtalya'dan 20 bin ton kalitesiz ürün ithal edildiğini, bunun yaklaşık 4 bin konutun yapımında harcanan inşaat çeliğine karşılık geldiğini sözlerine ekledi.

- "Hükümet kendi enstrümanlarını kullanmalı"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da tüketimin çok üzerinde üretim kapasitesi olmasına rağmen inşaat çeliği fiyatlarının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 arttığını söyledi.

Fiyat artışlarının inşaat sektörünü zor duruma soktuğunu dile getiren Tellioğlu, "Kanaatimiz, demir- çelik üretiminde özellikle hurda ve kömür girdilerindeki artışların başta Çin olmak üzere dünya ülkelerindeki demir fiyatlarına yansımasını fırsat bilen ülkemizdeki demir üreticileri de ürettikleri hatta üretmedikleri demiri bile taahhüt karşılığı iç piyasadaki arz-talep dengesini düşünmeden maalesef bir kısmı da karaborsacılık yaparak yurt dışına satmıştır." dedi.

Sektörün ciddi bir dar boğazla karşı karşıya kaldığını belirten Tellioğlu, "Hükümet kendi enstrümanlarıyla demir fiyatlarını muhakkak düşürmelidir aksi takdirde sektör krize sürüklenmektedir." diye konuştu.

Sorunun çözümüne ilişkin önerilerini de paylaşan Tellioğlu, son olarak yüzde 10'a düşürülen inşaat çeliğinde gümrük vergisinin sıfırlanmasını istedi.

Ürünün satışı üzerinden alınan yüzde 18 KDV oranının geçici olarak yüzde 9'a indirilmesinin de sorunun çözümüne yardımcı olacağını anlatan Tellioğlu, "Demir ithalatına yüzde 10 vergi varsa ihracata da yüzde 10 vergi getirilerek durum eşitlenmeli. Hurda yerine demir cevherinden üretim teşvik edilmeli." ifadelerini kullandı.