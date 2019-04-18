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İnşaat demirinde gümrük vergisi düzenlemesi

- İnşaat demiri ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarıldı

İnşaat demirinde gümrük vergisi düzenlemesi
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ANKARA (AA) - İnşaat demiri ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkeler için yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DTÖ üyesi olmayan ülkelere inşaat demiri için yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 30'a çıkarıldı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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